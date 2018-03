Anzeige

BENSHEIM.In der Auerbacher Schlossbergschule hat am Mittwochvormittag Winnie Lechterbeck dafür gesorgt, dass sich Schülern die Welt der Bücher weiter öffnet.

Die Mitarbeiterin der Bensheimer Stadtbibliothek stellte den Viertklässlern sechs Bücher vor, die in fünf Kisten gepackt sind und wie immer zum Schmökern einladen sollen.

Für jede der vierten Klassen gab es eine Kiste. Unter der Überschrift „Leseratten-Aktion“ solle in den nächsten acht Wochen jedes Kind wenn möglich mindestens drei der Bücher lesen, so die Einladung zum Mitmachen. Dann gibt es ein großes Leseratten-Abschlussfest. Vorab aber ist noch ein Fragebogen auszufüllen, in dem es um Inhalte der Bücher geht und wie die Werke den Kindern gefallen haben.