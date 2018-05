Anzeige

Bensheim. Die Tagesordnung ist auf den ersten Blick überschaubar, allerdings müssen die Stadtverordneten in ihrer Sitzung am Donnerstag (17.) im Dorfgemeinschaftshaus Gronau (Beginn 18.30 Uhr) Beschlüsse fassen, die durchaus mittel- und langfristige Auswirkungen haben.

Kinderbetreuung: Gefühlt gibt es fast monatlich eine neue Wasserstandsmeldung. Der Bedarf steigt, immer mehr Eltern suchen immer früher für ihren Nachwuchs einen Platz in einer Krippe oder Kita. Bei der U 3-Betreuung wird es gegen Ende dieses Jahr so eng, dass die Stadt kurzfristig reagieren muss. Deshalb sollen im Bürogebäude Vista im Stubenwald Räume für drei Gruppen angemietet werden - als Erweiterung der benachbarten Awo-Kindertagesstätte. Der Mietpreis beläuft sich auf 108 000 Euro im Jahr. Eine mehrheitliche Zustimmung gilt als sehr wahrscheinlich.

Pakt für den Nachmittag: Die Stadt wird ab August auch die Trägerschaft an der Schlossbergschule durch den Eigenbetrieb Kinderbetreuung übernehmen. An der Schillerschule engagiert man sich bereits entsprechend. Der Kreis war mit der Bitte an den Magistrat herangetreten, ein weiteres Mal in Auerbach aktiv zu werden. Bisheriger Träger ist dort der Arbeiter-Samariter-Bund, der auch an der Carl-Orff-Schule in Fehlheim die Betreuung verantwortet. Man kann davon ausgehen, dass die Stadtverordnetenversammlung das Vorhaben absegnet. dr