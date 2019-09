Kita-Kinder aus Auerbach bei der Weinlese im Einsatz

Auerbach.Die Weinlese an der Hessischen Bergstraße ist – wie berichtet – in vollem Gange. Auch die Bensheimer Winzer sind fleißig im Einsatz, um die reifen Trauben zu lesen. Vor wenigen Tagen bekam der Auerbacher Winzer Rolf Steinmüller dabei wieder Unterstützung von ganz besonderen Erntehelfern.

Die Kinder der Evangelischen Kindertagesstätte Steinweg in Auerbach machten sich, wie bereits schon in den vergangenen Jahren, vormittags auf den Weg in die Weinberge, um dort selbst Trauben zu ernten. Die Kinder bekamen so einen Einblick in die Arbeit eines Winzers. Unterstützt von den Erzieherinnen und vielen begleitenden Eltern und Großeltern waren sie begeistert bei der Sache und füllten immer wieder ihre Eimer mit Trauben, die alle in großen Wannen auf dem Anhänger des Weinguts gesammelt und anschließend zur Traubenpresse gebracht wurden. Natürlich wurden die erntefrischen Trauben auch direkt vor Ort probiert – - süß und saftig waren sie. Die Kinder hatten viel Freude an der echten Arbeit und waren stolz auf den riesigen Traubenberg, der am Schluss auf dem Anhänger zusammengekommen war. Es war wieder ein unvergessliches Erlebnis für alle Beteiligten. red/Bild: Kita

