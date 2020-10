Kita-Kinder machen Fehlheim ein bisschen sauberer

Fehlheim.Am Freitag war es wieder soweit: Zum zweiten Mal beteiligten sich die Kinder der katholischen Kindertagesstätte Sankt Bartholomäus in Fehlheim an der Umweltaktion: „Sauberhafter Kindertag in Hessen“.

Mit Handschuhen, Müllsäcken und Greifzangen vom Bauhof zogen die Kinder in drei Gruppen durch Fehlheim und sammelten alles an Müll, was sie finden konnten. Dazu gehörte auch eine Menge an Zigarettenfiltern, was den Kindern besonders auffiel.

Voller Stolz und auch etwas müde vom Müllsammeln kamen die Kinder nach rund zwei Stunden wieder zurück in die Kita. red/Bild: Kita

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 09.10.2020