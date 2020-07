Kita-Kinder waren auf Schatzsuche

Fehlheim.Dieses Jahr lief für die angehenden Schulkinder der Kita Sankt Bartholomäus Fehlheim wegen der Corona-Pandemie alles etwas anders als geplant. Museumsbesuch, Zahnarztbesuch, Übernachtung in der Kita und Abschlussgottesdienst mit Kita-Fest fielen aus. Als Alternative für die Schukis hatten die Erzieherinnen Shanna Beyer und Theresia Stämmler eine Schatzsuche vorbereitet.

Doch als erstes überraschten die Kinder die Erzieherinnen mit einer großen Steinschlange zur Erinnerung an die Schukis 2019/20. Jedes Kind hatte einen Pflasterstein bemalt. Die Eltern hatten noch ein Geldgeschenk für das neue Bewegungszentrum der Kita und ein Bild von den Kindern der Leiterin Petra Doroch überreicht. Gemeinsam ging es anschließend durch die Felder Fehlheims, immer auf der Suche nach neuen Hinweisen, wo der Weg weitergehen sollte. Auch diverse Aufgaben mussten bewältigt werden, bis am Ende der Schatz auf dem Kitagelände gehoben werden konnte. Das Lagerfeuer musste ausfallen, da das Wetter nicht mitspielte. Das Stockbrot wurde kurzerhand im Ofen gebacken, die Würstchen in der Pfanne gebraten. Die Kinder hatten trotzdem Spaß. Zum Abschluss kam Pfarrer Opitek, gab den Schukis unter einem großen Schirm seinen Segen mit auf den zukünftigen Schulweg und überreichte jedem Kind ein kleines Geschenk. Danach wurden die Kinder glücklich und zufrieden von ihren Eltern abgeholt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 08.07.2020