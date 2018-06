Anzeige

Bensheim.Am Donnerstag, 14. Juni, starten traditionell die Bensheimer Kindertagesstätten ins internationale Fußballgeschehen.

Die Kita-Mini-WM findet alle zwei Jahre statt, in diesem Jahr bereits zum siebten Mal. Das Turnier wird vom Verein „Sterntaler – Kinderträume, Zukunftsräume“ zusammen mit der Kita Sankt Winfried organisiert. Zehn Bensheimer Kindertagesstätten haben zugesagt, das ist eine Rekord-Beteiligung. Jede Kita wird ein anderes Land vertreten.

Das Turnier geht von 9 bis 12.30 Uhr und bringt wieder Farbe und Leben in die Bensheimer Drachenberge am Berliner Ring. Schirmherrschaft und Siegerehrung übernimmt in diesem Jahr wieder Armin Zeißler von der Stadt Bensheim. Die Kita-Kinder – und vielleicht zukünftigen Nationalspieler – freuen sich über Zuschauer und Fans. red