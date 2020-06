Kita-Neubau und Radverkehr

Bensheim.Zu einer weiteren Präsenzsitzung kommt die Stadtverordnetenfraktion der Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) am Dienstag (16.) um 18 Uhr im Hotel Felix, Dammstraße, zusammen. Im Mittelpunkt der Beratungen stehen die Verwaltungsvorlagen für die Ausschüsse und die Stadtverordnetenversammlung sowie die Beratung der Anträge und Änderungsanträge für die Stadtverordnetenversammlung.

Der umstrittene Standort für die siebenzügige Kindertagesstätte im regionalen Grünzug im sensiblen Bereich der alten Neckarschlinge zwischen Fehlheim und Schwanheim im regionalen Grünzug war zunächst vom Tisch. Nun ist wieder alles offen. „Wir setzen uns für eine Aufteilung in zwei Standorte in Fehlheim und in Schwanheim ein. Als BfB-Fraktion sahen wir sowohl den Standort als auch die Größe der Kita als kritisch an“, erklärt Stadtverordnete Ulrike Vogt-Saggau.

Das Thema Verbesserungen für den Radverkehr hat ebenfalls großen Stellenwert. „Wir setzen uns dafür ein, dass vom Ritterplatz bis zum Bahnhof eine Rad-Piktogramm-Spur aufgebracht wird. Der Magistrat soll sich deshalb mit den zuständigen Stellen in Verbindung setzen“, betont Norbert Koller. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 13.06.2020