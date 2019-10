Kita Zell „rundum mundgesund“

Zell.Im Rahmen der Projektwoche zum Weltkindertag gab es in der evangelischen Kindertagesstätte Zell einen Workshop für Eltern mit dem Titel „International – zuckerfrei im Zeller Tal“. An diesem Abend wurde durch den Arbeitskreis Jugendzahnpflege, vertreten durch Frau Schön und die Patenschaftszahnärztin Dr. Wiedemann, das Prädikatssiegel „Rundum mundgesund“ erneut an die Kita verliehen.

Der Zeller Kindergarten erhielt bereits vor zwei Jahren das Prädikatssiegel und konnte auch in diesem Jahr alle erforderlichen Kriterien erfüllen.

Das Prädikatssiegel wird an Kinderbetreuungseinrichtungen verliehen, die sich durch vorbildliche Arbeit in der Gruppenprophylaxe verdient gemacht haben.

Das hessische Sozialministerium, die Landesarbeitsgemeinschaft, der Arbeitskreis Jugendzahnpflege und die Patenschaftszahnärztin sprachen ihren Dank und Anerkennung auch im Namen der Kinder und der Eltern an die Fachkräfte der Einrichtung aus. red/Bild: Kita

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 25.10.2019