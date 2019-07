Kitsch, Kunst und Abschiedsschmerz

Von unserem Mitarbeiter

Thomas Tritsch

„Man muss sich trennen können“, meint die Frau am Rinnentor und nippt am Prosecco. In der Bensheimer Innenstadt herrschte am Samstag wieder stundenlange Abschiedsstimmung. Man sagte Adieu, Servus und „so long“, und hoffte auf gewinnbringende Weise, dass man die biografischen Alltagsbegleiter gegen die gute harte europäische Währung endlich

...