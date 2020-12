Kiwanis Club Bensheim kauft 1000 Fahrchips

Bensheim.Einen Besuch statteten am Samstagmittag Mitglieder des Kiwanis Clubs Bensheim dem historischen Karussell ab, das sich derzeit am Hospitalbrunnen dreht. Markus Schneider vom gleichnamigen Schaustellerbetrieb, der auch in Bensheim immer wieder mit seinem Fahrgeschäft zu Gast ist, hatte vor zwei Jahren dem Kiwanis Club angeboten, sein Kinderkarussell kostenlos für einen guten Zweck aufzubauen. Leider wurde das Karussell gestohlen, so dass diese tolle Aktion noch nicht umgesetzt werden konnte. Jetzt kam die Corona-Pandemie, und die Veranstaltungen, wie auch das Winzerfest, bei denen Schneider präsent gewesen wäre, mussten alle abgesagt werden. Der Sohn von Schneider hatte auf Facebook die Lage des Familienbetriebs in diesen schweren Zeiten geschildert. Dies nahmen die Bensheimer Mitglieder der weltweiten Service-Organisation, die sich für das Wohl der Gemeinschaft, insbesondere für die Kinder einsetzt, zum Anlass, beim Schaustellerbetrieb 1000 Fahrchips zu kaufen. Diese sollen bei einer kommenden besonderen Aktion im Rahmen einer Spendenaktion verteilt werden. Dies könnte zum Beispiel beim Winzerfest sein, wenn das Karussell wieder aufgebaut wird. Zwei Tüten voll Fahrchips überreichte Markus Schneider an die Geschäftsführerin des Kiwanis Clubs, Sabine Rüthers. df/

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 18.12.2020