KKMV spielt jede Woche für Senioren

Fehlheim.Inspiriert von der bundesweiten Aktion „Musiker für Deutschland“ geben die Aktiven des KKMV Fehlheim jeweils sonntags solistische Einlagen zum Besten. Nach wie vor wird der musikalische Reigen durch die „Ode an die Freude“, als Symbol nicht nur des europäischen Zusammengehörigkeitsgefühls, eröffnet. Zu hören ist die Europahymne nicht nur in Bensheim, sondern auch in den benachbarten Orten Lorsch, Einhausen, Zwingenberg und in Lautertal – eben überall dort, wo die Orchestermusiker zu Hause sind.

Einen besonderen Spielort haben sich die Trompeter Harold Lambert (re.) und Volkmar Schödel ausgesucht. Sie erfreuen seit nunmehr acht Wochen die Bewohner des Awo-Seniorenheims und bringen mit ihrer Darbietung willkommene Abwechslung in den Alltag der Senioren, da wegen der Corona-Epidemie Besuche weiterhin nur eingeschränkt möglich sind.

Die Musiker fiebern einer Lockerung der coronabedingten Restriktionen entgegen und hoffen, dass die Nutzung ihres Probenraumes unter Einhaltung der Abstandsregeln bald möglich ist. Denn trotz der solistischen Aktionen sind sie sich einig: Nichts ist schöner als gemeinsam zu musizieren. red/Bild: KKMV

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 27.05.2020