Klagemauer und Videoandacht

Bensheim.Da in diesem Jahr keine großen Karfreitags- und Ostergottesdienste stattfinden können, werden die Gläubigen auch in der Stephanuskirche nicht zusammenkommen können, um die Auferstehung Jesu mit Singen und Beten zu feiern.

In Gebeten verbunden

Darum steht in der Karwoche eine Klagemauer vor der Stephanusgemeinde. Sie lädt dazu ein, Zettel mit allem, was einen in dieser Zeit belastet, bedrückt und traurig macht, in ihre Zwischenräume zu stecken. Zettel sind dafür ausgehängt, Stifte sollte man selbst mitbringen.

Gleichzeitig lädt die Stephanusgemeinde dazu ein, sich an der Station neben der Klagemauer eine Kerze für die Ostertage mitzunehmen, die am Ostermorgen entzündet werden kann. Denn wenn auch nicht alle zusammen feiern können, sind die Gläubigen in Gedanken und Gebeten miteinander verbunden und feiern so gemeinsam, betonen die Pfarrerinnen Almut Gallmeier und Astrid Maria Horn.

In den nächsten Tagen erreichen die Gemeindeglieder Osterbriefe, in denen jeweils eine Andacht für Karfreitag und Ostersonntag zu finden sind, neben Informationen über die Aktionen, die sich die Stephanusgemeinde für die Karwoche und die Osterfeiertage ausgedacht hat.

Kreative Ideen im Osterbrief

Ebenso enthält der Osterbrief kreative Ideen für Erwachsene und Kinder. Am Ostersonntag wird auf der Internetseite der Stephanusgemeinde www.stephanusgemeinde.de auch eine Videoandacht zu Ostern mit den beiden Pfarrerinnen zu sehen sein. red

