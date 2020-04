„Klagemauer“ vor der Stephanusgemeinde

Bensheim.Fast 60 Zettel stecken in der „Klagemauer“, die auf der Wiese vor der Stephanusgemeinde in Bensheim steht.

In der Karwoche hatte die Gemeinde sie aufgestellt und dazu eingeladen, Zettel mit allem, was einen belastet, bedrückt und traurig macht, in die Zwischenräume zu stecken. Viele Menschen haben dieses Angebot angenommen, so dass die Wand jetzt voller bunter Zettel steckt. „Wir haben viele positive Rückmeldungen auf die Aktion erhalten“, berichten die beiden Pfarrerinnen Almut Gallmeier und Astrid Maria Horn. „Viele sind froh, dass es einen Ort gibt, an dem sie ihre Sorgen und ihre Klage abgeben können.“ Daher hat sich die Gemeinde entschieden, die „Klagemauer“ noch länger stehenzulassen, um das auch weiterhin zu ermöglichen.

Neben der „Klagemauer“ werden auch in den nächsten Wochen Gebete und Gottesdienste zum Mitnehmen aushängen. Alle Zettel werden nach dem Ende der Aktion in einer Flammenschale verbrannt. red/Bild: Stephanusgemeinde

