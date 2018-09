Klagen über Party-Nächte

Zell.„Das Maß ist voll“, machten in der aktuellen Sitzung des Ortsbeirates die vor allem jüngeren Anwohner ihrem Ärger Luft. Einmal mehr ging es um Feste im Zeller Dorfgemeinschaftshaus, die den Bürgern Nerven kosten und den Schlaf rauben.

Schon in der Vergangenheit hatte es immer wieder Proteste wegen Lärmbelästigung gegeben – und zunächst schien es so, als hätte sich die Situation beruhigt. Aber was sich am vorvergangenen Wochenende dort abspielte, habe dem Fass dann doch den Boden ausgeschlagen. Während andere Veranstaltungen meist um 24 Uhr enden beziehungsweise mindestens leiser werden, sei es am Samstag um diese Uhrzeit erst richtig losgegangen. Morgens um fünf Uhr sollen sich die letzten Gäste wohl auf den Heimweg gemacht haben – und auch das sei mit lautstarkem Gejohle und Hupen verbunden gewesen.

In der Nacht sei auch die Polizei gerufen worden, aber die war offenbar an anderer Stelle im Einsatz – in Zell sei sie nicht gesehen worden. Zwischenzeitlich musste sogar ein Feuerwehrauto ein Stück aus der Halle gefahren werden, um zumindest die hier geparkten Fahrzeuge zu vertreiben.

Beklagt wurde im Ortsbeirat, dass in solchen Fällen kein Ansprechpartner zur Verfügung steht, an den man sich wenden könnte. Die Bemerkung, dann einfach mal „den Bürgermeister anzurufen“, war dabei nicht wirklich ernst gemeint. Ernst ist es den Zellern aber damit, solche Auswüchse nicht länger hinzunehmen, zumal man auch das letzte August-Wochenende in Erinnerung hat. Da sei mit der Veranstaltung im Dorfgemeinschaftshaus der „ganze Ort beschallt“ worden.

Jetzt will sich der Ortsbeirat an den Gronauern orientieren und beschloss einstimmig den Antrag, das Dorfgemeinschaftshaus künftig nur noch an örtliche Vereine und Veranstalter zu vermieten.

Mobilfunkabdeckung verbessern

Einstimmig beschloss das Gremium, Hans Fertig als Ortsgerichtsschöffe für den Bezirk I (Auerbach, Hochstädten, Schönberg, Wilmshausen, Bensheim-Mitte, Bensheim-West und Zell) vorzuschlagen.

Ebenso einmütig möchte der Ortsbeirat die Mobilfunkabdeckung in Zell verbessern und befürwortet die Wiederaufnahme der Pläne für die Aufstellung von Funkmasten in der Zeller Gemarkung. In Frage kommen zwei Standorte, einer auf der Nordseite beim alten Sportplatz und einer auf der gegenüberliegenden Höhe, am Ende der Hohlen Gasse. Favorisiert wird der nördliche Standort.

Sparkassenfiliale schließt

Wie in Gronau schon im vergangenen Jahr wird zum 1. Oktober auch in Zell die Sparkassenfiliale schließen. Zwar ist das dann frei werdende räumliche Angebot nicht so groß wie in Gronau, aber die Zeller haben dennoch Interesse an der Nutzung. Man könnte den Raum zur benachbarten historischen Milchküche öffnen und mit den historischen Gegenständen der Feuerwehr zu einem kleinen Museum umgestalten, das aber auch für Sitzungen und ähnliches genutzt werden könnte. Der Beschluss war einstimmig.

Keinen Einwand hat der Ortsbeirat gegen die von der Botanischen Vereinigung für Naturschutz in Hessen (BVNH) angeregte Aufstellung einer Gedenktafel im Naturschutzgebiet Hemsberg. Erinnert werden soll damit an den im vergangenen Jahr im Alter von 86 Jahren verstorbenen Studiendirektor Fritz Richter. Richter war nicht nur ein engagierter Pädagoge am Bensheimer Goethegymnasium, er war auch ein hervorragender Botaniker, Naturschützer und streitbarer Kommunalpolitiker. Er war maßgeblich an der Unterschutzstellung des Naturschutzgebietes Hemsberg beteiligt. js

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 17.09.2018