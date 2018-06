Klangschöne Talentproben

Anzeige

Feine Gitarrenklänge gab es nicht nur solistisch in Form von Veronika Schürrs gewandtem Carulli-Vortrag (Rondo C-Dur), sondern auch in ungewöhnlicher Quintettbesetzung: Marcel Bieniek, Nils Hofmann, Marvin-Elias Düringer, Simon Kulick und nochmals Veronika Schürr überraschten dabei mit einem gelungenen Arrangement des Eröffnungssatzes aus dem eigentlich für Bassetthorntrio komponierten Mozart-Divertimento KV 439b/4.

Die Streicherfraktion kam diesmal einzig durch die beiden Cellistinnen Samira Hutmacher und Nina Oeter zum Zuge, die mit eingängigen romantischen Miniaturen von Oskar Rieding und Bernhard Romberg hervortraten.

Umso stattlicher fiel das Angebot im Bläserbereich aus, der traditionell zu den besonderen Stärken der Bensheimer Musikschule zählt. Alea Kulick verriet in zwei kraftvoll intonierten Tanzsätzen aus Händels F-Dur-Oboensonate HWV 363a ihre exzeptionelle Begabung für dieses allzu selten gewählte Instrument. An der Seite ihres Klarinettenlehrers Andreas Riechers zeigten Annelie Rückert und Saskia Willius in hübschen kleinen Bearbeitungen etwa des berühmten spanischen Volksliedes „La Cucaracha“ sehr gutes Ensembleverständnis. Als absolut herausragendes Klarinettentalent erlebte man zudem Karlotta Seybold (3. Regionalpreis „Jugend musiziert“) in der entdeckenswerten F-Dur-Romanze (1892) der unter anderem von Brahms geförderten Prinzessin Marie Elisabeth von Sachsen-Meiningen.

Großer Schlussbeifall für alle

Rundum bravourös gerieten auch die Auftritte der ausnahmslos bei „Jugend musiziert“ erfolgreichen Flötistinnen. Praktisch fehlerfrei präsentierten sich Theresia Hebling (2. Landespreis) und Lorena Hanser (2. Regionalpreis) in spritzig-melodiösen Übungsstücken des romantischen „Flötenpapstes“ Wilhelm Popp, Amelie Banasek (2. Regionalpreis) im wunderbar gesanglich gestalteten Mozart-Andante C-Dur KV 315 (1778) und Justine Hastik (2. Regionalpreis) im programmkrönenden Piazzolla-Hit „Libertango“ von 1974. Verdienter großer Schlussbeifall für alle Beteiligten.

