„Klarstellung“ zu Friedensgebet

Bensheim.Das Friedensgebet in der Weststadthalle, zu dem die Bensheimer Ahmadiyya-Gemeinde für den vergangenen Donnerstag eingeladen hatte, mache eine „Klarstellung“ nötig, erklären die Pfarrer der Evangelischen Michaelsgemeinde und der katholischen Pfarrgemeinde Sankt Georg: Mit den Gemeinden habe es keine Absprachen über das Friedensgebet in der Weststadthalle am 17. Oktober gegeben.

„Die Ahmadiyya-Gemeinde ist nicht berechtigt, für die christlichen Kirchen in Bensheim aufzutreten und Einladungen in ihrem Namen auszusprechen“, so die Pfarrer in einer kurzen Pressenotiz.

Die muslimische Gemeinde wollte mit der Veranstaltung nach dem Anschlag in Halle ein Zeichen für mehr Zusammenhalt, Frieden und Toleranz zu setzen. „Religionsvertreter der islamischen, christlichen und jüdischen Gemeinde werden gemeinsam ein Friedensgebet sprechen“, hieß es in der Einladung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 19.10.2019