So kamen weder die Güterhalle noch die Songs an diesem Abend dazu, ihre volle Wucht zu entfalten. Selbst bei dem ultimativen Zündbeschleuniger „Mighty Quinn“ als Zugabe ging kurzzeitig die Orientierung verloren, so dass man sich fragte: Ist das noch die „Quinn“ oder ist die schon weg?

Außergewöhnliche Fähigkeiten

„Captain Bobby Stout“ und „Martha’s Madman“, zwei Dauerbrenner im Liveprogramm der Formation, boten Mann, Rogers und Robert Hart – der Ex-Bad-Company-Sänger steht bei der Earth Band seit 2011 am Mikro – in der Einstiegsphase ausreichend Gelegenheiten, ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten zu demonstrieren. „Stronger than me“ (Melissa Etheridge) zählte ebenfalls in diese Kategorie und brachte vor allem die starke (Hardrock-)Stimme Harts zur Geltung. Die Earth Band-Klassiker korrespondierten nicht immer mit Harts Klangfarbe, der sich mehrere Gesangsparts mit Rogers teilte. Manfred Mann mischte phasenweise ebenfalls am Mikro mit. Etwa beim phantastischen „Blinded by the Light“ oder bei „For You“, das mit einer Reggae-Sequenz aufgepeppt wurde.

Grandios, wie die Musiker stellenweise mit der Erwartungshaltung des Publikums spielten. So legte Steve Kinch, der gemeinsam mit John Lingwood (Schlagzeug) unauffällig den Groove besorgte, bei „Don’t kill it Carol“ mit seiner Basslinie zunächst eine falsche Fährte. Den Weg zu „For You“ bestritt Mann am Keyboard ebenfalls über einige Umleitungen, ehe er dem Rex nach und nach das komplette Motiv entgegenschleuderte.

„Davy’s on the Road again“ und das fantastische „Father of Night, Father of Day“ rundeten die insgesamt wunderbare musikalische Reise in die Vergangenheit ab.

