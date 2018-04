Anzeige

Bensheim.Unter dem Motto „Kunst kennt keine Behinderung“ haben die Kunstfreunde Bergstraße vor elf Jahren das integrative Malprojekt „Sommerakademie“ ins Leben gerufen. Auch in diesem Jahr treffen sich wieder Kinder mit und ohne Behinderung um zu malen und zu töpfern. Start war am vergangenen Dienstag von 10 bis 12 Uhr in der Seebergschule.

„Das diesjährige Thema ist Traumreise“, erzählte August Hoffmann, der Leiter des Projekts, am Rande der ersten Veranstaltung und freute sich, wie begeistert die Kinder sich dem Thema widmen. Auch wenn alljährlich ein Motivleitfaden vorgegeben wird, lässt dieser den Kindern viel künstlerische Freiheit.

Künstlerische Freiheit

Das Mahlthema soll lediglich die Fantasie der kleinen Künstler anregen. Es gibt nur kleine Hilfestellungen und Tipps von Kunstfreunde-Mitgliedern und Lehrkräften der mitwirkenden Schulen. Im Großen und Ganzen arbeiten die Grund-und Förderschüler völlig eigenständig.