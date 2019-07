Klassenvorspiele der Musikschule

Bensheim.Mit einer Reihe von Klassenvorspielen in der letzten Schulwoche verabschiedete sich die Musikschule Bensheim in die Sommerferien. Im Eysoldt-Foyer des Parktheaters zeigten die Schüler aus verschiedenen Instrumentalklassen, was sie in den letzten Monaten gelernt und einstudiert haben.

Sowohl in solistischen Beiträgen als auch in unterschiedlichen Ensemblebesetzungen waren junge Nachwuchstalente aus den Violinenklassen von Claudia Thönniß und Dirk Lepa, den Klavierklassen von Yaeko Albrecht und Brigitte Henz sowie aus der Flötenklasse von Ulrike Lamadé zu hören und zu erleben.

Alle Konzerte waren abwechslungsreich gestaltet und begeisterten das Publikum trotz tropischer Temperaturen mit beachtlichen musikalischen Leistungen. Nach der Sommerpause geht es an der Musikschule weiter mit dem Tag der offenen Tür.

Am Samstag, 24. August, können im Musikschulgebäude (Hauptstraße 70) von 10 bis 13 Uhr Instrumente kennengelernt und ausprobiert werden, bevor die Anmeldephase für das Wintersemester startet. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 04.07.2019