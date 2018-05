Klassik in der Turnhalle

Anzeige

Das in Kooperation von Hessischem Rundfunk und Kultusministerium betreute Netzwerk begleitet außerdem mit Unterrichtsmaterialien den Besuch der „Jungen Konzerte“, arbeitet pro Saison mit zwei „Spielzeitschulen“ eng zusammen und begleitet alle zwei Jahre das Projekt „Super-X-Orchester“.

Die nächste Schultour ist für Februar 2019 vorgesehen, die Ausschreibung für die hessischen Schulen erfolgt in den nächsten Monaten. Das Bewerbungsformular kann per E-Mail unter musik-und-schule@hr.de angefordert werden. In Auerbach tritt das Ensemble am Mittwoch in der Turnhalle auf. red

