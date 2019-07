Klassiker am laufenden Band

Manfred Mann’s Earth Band war am Donnerstagabend im Musiktheater Rex in Bensheim im Dinner-For-One-Modus unterwegs: „Same procedure as last year“ (derselbe Verlauf wie im vergangenen Jahr) – alles bekannt und trotzdem schön. Die legendäre Combo aus England hatte im April 2018 in der alten Güterhalle aufgeschlagen und spielte bei ihrem aktuellen Konzert in Bensheim exakt die gleiche Songliste

...