Klassiker von Abba im Rex

Bensheim.Viele Worte müssen über Abba nicht mehr geschrieben werden, denn nahezu alle Generationen von Großeltern bis Teenagern singen ihre Songs mit. Unzählige Coverversionen ihrer Chartbreaker sind bis zum heutigen Tage in den Hitparaden vertreten, und sogar Musicalproduktionen haben ihr Werk weltweit erfolgreich aufgeführt.

Etliche Tribute- und Coverbands der schwedischen Popgötter versuchen dem Original möglichst nahe zu kommen, was natürlich nur wenigen überzeugend gelingt. Abba-Explosion setzt sich deutlich von der Masse der Gewöhnlichkeit und des Durchschnitts ab. Wo andere mit Computer- und Bandeinspielungen aufwarten, setzen die Musiker auf einen filigranen und mitreißenden Live-Sound, heißt es in einer Ankündigung. Am Samstag (3.) kann man sich davon im Musiktheater Rex überzeugen. Beginn ist um 20.30 Uhr.

Die Band überrascht das Publikum immer wieder durch Einbindung kurzer Zitate der Musikgeschichte in die Abba-Songs. Somit kann beispielsweise ein lateinamerikanischer, karibischer oder auch rockiger Rhythmus „SOS“, „Mama Mia“ und „Waterloo“ eröffnen und unerwartet in das Original übergehen, sowie „Dancing Queen“ auch in einem Beatles- oder Queen-Song enden.