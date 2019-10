Klassiker von Johnny Cash

Bensheim.Mit einer Johnny Cash- Show gastieren The Cashbags am Freitag, 22. November, im Bensheimer Parktheater. Beginn ist um 20 Uhr. In der Ankündigung heißt es: Die Legende von Johnny Cash, einem der einflussreichsten Musiker des 20. Jahrhunderts, lebt in den Cashbags, Europas erfolgreichstem Johnny Cash-Revival um US-Sänger Robert Tyson, weiter.

Die von dem Dresdner Musiker und Cash-Spezialisten Stephan Ckoehler mit viel Liebe zum Detail konzipierte Show orientiert sich in Klang, Erscheinungs- und Bühnenbild an berühmten Auftritten von Johnny Cash und liefert originalgetreu Klassiker wie „I Walk the Line“, und „Ring of Fire“ im Rahmen einer zweistündigen Live-Show.

Weitere Höhepunkte sind eine musikalische Zeitreise in den Rockabilly-Sound der 50er Jahre und ein Duett von June Carter mit Johnny Cashs ikonischem Gitarristen „Luther Perkins“. red

