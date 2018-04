Anzeige

Bensheim.Am Samstag, 21. April, 19 Uhr, ist das Collegium Musicum Bergstraße unter seinem neuen Dirigenten Bart Berzonsky mit einem interessanten Programm „Klassische Raritäten“ im Parktheater Bensheim zu hören. Als Auftakt des Abends spielt das Orchester die Ouvertüre zur Namensfeier von Ludwig van Beethoven.

Es folgt die Sinfonia Concertante von Wolfgang Amadeus Mozart für Oboe, Klarinette, Horn, Fagott und Orchester. Die Solisten sind unter anderem ständige Mitspieler des Orchesters: Eva-Katrin Land (Oboe), Martin Zencke (Klarinette), Paul Landsiedel (Horn), Heike Städter (Fagott).

Eva-Katrin Land ist in Bensheim geboren und spielt seit ihrem 13. Lebensjahr Oboe. Seit 2012 gehört sie genauso wie Martin Zencke zum festen Bläserstamm des Orchesters. Martin Zencke, 1957 in Bonn geboren, hat schon in vielen Musik-Ensembles und Orchestern mitgewirkt und führt die Bläsergruppe an. Paul Landsiedel ist Tonmeister, in Frankfurt geboren und ständiges Mitglied des Hornquartetts der Frankfurter Orchester Gesellschaft.