Klaus Dähn feierte 90. Geburtstag

Bensheim.„Ich fühle mich eigentlich wohl“, so Klaus Dähn, der sich über den Besuch von Bürgermeister Rolf Richter sichtlich freute. Das Stadtoberhaupt gratulierte ihm am Samstagmorgen zum 90. Geburtstag und hatte Glückwünsche der Stadt Bensheim, des Kreises Bergstraße und des Landes Hessen dabei.

Der Jubilar wurde in Altentreptow in Mecklenburg-Vorpommern geboren, kam mit zwei Jahren nach Berlin, wo er aufgewachsen ist. 1944 kam er zurück in seine Geburtsstadt und musste von dort 1945 ins Wehrertüchtigungslager. Von der Insel Rügen aus kam er nach Schönberg bei Kiel und wurde aus dem Internierungslager nach Vielstedt bei Oldenburg entlassen. Zwei Jahre arbeitete Dähn in der Landwirtschaft, bis er 1948 zurück nach Berlin ging. Beim französischen Generalstab arbeitete er als Chaffeur.

Dort lernte er seine Frau kennen, die er 1957 heiratete, und die 1999 verstarb. 1957 machte Klaus Dähn seine Fahrlehrerprüfung und eröffnete 1965 eine eigene Fahrschule in Berlin. 1968 kam er mit seiner Fahrschule nach Seeheim. In Zwingenberg und Heppenheim wurden Zweigstellen eröffnet. 1984 ging Klaus Dähn in den wohlverdienten Ruhestand. 1992 dann zog der Jubilar nach Auerbach. df/

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 11.02.2019