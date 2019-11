Klavierquintett aus England

Bensheim.Mit hochkarätigen Gästen aus Großbritannien verabschieden sich die Kunstfreunde Bensheim in die Advents- und Weihnachtszeit und bescheren dem Publikum ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk: Das letzte Konzert 2019 am morgigen Samstag (30.), 20 Uhr, im Parktheater wird von dem traditionsreichen Nash Ensemble of London gestaltet.

Es wird in der Klavierquintett-Besetzung zu hören sein, erneut mit dem Cellisten Adrian Brendel, der schon 2014 gemeinsam mit Kit Armstrong und zuletzt 2017 mit dem Nash Ensemble das Bensheimer Publikum begeistert hat.

Als Englands hervorragendstes Kammerorchester bezeichnet die Zeitung „The Times“ das Ensemble, das 1964 von Amelia Freedman gegründet wurde. Und in der Tat sind die Musiker auf allen Kontinenten und in den prominentesten Konzertsälen stets gern gesehene Gäste. Auf Einladung der Kunstfreunde Bensheim sind sie zum dritten Mal im Parktheater.

In Bensheim stehen drei Werke für Klavier und Streicher auf dem Programm: Auf das einsätzige Klaviertrio von Edvard Grieg, sein einziger Beitrag zu der Gattung, bei dem Adrian Brendels Cellopart besonders prominent behandelt wird, folgt das Klavierquintett in g-Moll von Dimitri Schostakowitsch. Es ist ebenfalls der einzige Beitrag des Komponisten zu dieser Gattung. Das Klavierquintett f-Moll von Johannes Brahms erklingt nach der Pause. Es gilt als eines der Hauptwerke der Gattung.

Konzertkarten gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter anderem im BA-Medienhaus, Telefon 06251/100816, der Bücherstube Deichmann sowie online unter www.kunstfreunde-bensheim.de. Die Abendkasse öffnet um 19.15 Uhr. red

