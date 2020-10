Klaviertrio spielt Werke von Ives und Tschaikowsky

Bensheim.Für kommenden Samstag (17.) laden die Kunstfreunde Bensheim zum zweiten Konzert der Saison ins Parktheater ein. Zu Gast wird diesmal das Van Baerle Trio aus Amsterdam sein. Die jungen Musiker sorgten schon einmal – im Jahr 2018 – für Begeisterung im Bensheimer Konzertsaal.

Wie schon beim Saisonauftakt der Kunstfreunde vor drei Wochen wird es auch diesmal wieder zwei Aufführungen geben: um 17 Uhr sowie um 20 Uhr. So haben mehr Gäste die Möglichkeit, das Konzert zu besuchen, da coronabedingt derzeit nur 114 Sitzplätze im Parktheater pro Veranstaltung besetzt werden dürfen.

Das in den vergangenen Jahren mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete Van Baerle Trio wurde 2004 von Hannes Minnaar (Klavier), Maria Milstein (Violine) und Gideon den Herder (Violoncello) gegründet. In der Van Baerle Straße in Amsterdam befindet sich sowohl die Musikhochschule der Stadt, an der die drei Musiker studiert haben, als auch das Concertgebouw Amsterdam, bis heute das musikalische Zuhause des Trios.

Auf dem Programm in Bensheim stehen das Anfang des 20. Jahrhunderts entstandene Klaviertrio des US-amerikanischen Komponisten Charles Ives (1874 – 1954) sowie von Tschaikowsky das romantische Klaviertrio a-Moll op. 50.

Die beiden Konzerte dauern jeweils rund eine Stunde, es gibt keine Pause. Die Veranstaltungen werden gemäß dem Hygienekonzept der Stadtkultur Bensheim für das Parktheater durchgeführt. Die Sicherheit der Besucher steht dabei an erster Stelle. Zwischen den beiden Konzerten wird das Parktheater gereinigt, eine Zu- und Abluftanlage sorgt für kontinuierlichen Luftaustausch.

Karten für die beiden Konzerte gibt es online über die Homepage der Kunstfreunde (www.kunstfreunde-bensheim.de) oder bei bekannten Vorverkaufsstellen, in Bensheim unter anderem im BA-Medienhaus, Telefon 06251/100816. red

