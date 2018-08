Anzeige

Bensheim.Nachdem die Kleiderkammer des DRK Bensheim im Februar von der Rodensteinschule in das erste Obergeschoss der DRK-Unterkunft in der Rodensteinstraße gezogen ist, steht nun der finale Umzug in die neuen Räumlichkeiten auf dem ehemaligen Bundeswehrdepot in der Rheinstraße an. Deshalb ist die Kleiderkammer den gesamten August geschlossen.

Die Kleiderkammer wird voraussichtlich in der Woche nach dem Winzerfest wieder geöffnet sein. Ab diesem Zeitpunkt findet sie eine gemeinsame neue Heimat mit Pro Vita im neuen Standort. Das Rote Kreuz bedankt sich in diesem Zusammenhang bei der Firmengruppe Dreher für die Spende von 300 Hosen, die für die junge Generation ein gutes Angebot darstellen. red