Kleiderkammer morgen geöffnet

Bensheim.Zur nächsten Ausgabe hat das Kleiderstübchen am Dienstag (2.) von 14.30 bis 16 Uhr geöffnet. Ausgegeben werden Kinderkleider in den Größen 50 bis 164. Das Angebot umfasst unter anderem Bettchen mit Zubehör, Kinderwagen, Autositze, Toilettensitze, Puzzle und Spiele sowie eine große Auswahl an Sport- und Regenkleidung.

Wer Kinderkleider oder Dinge des täglichen Bedarfs für die Betreuung von Kindern zur Verfügung stellen möchte, kann über E-Mail kleiderstuebchen@pro-vita-bensheim.de oder telefonisch mit Marianne Würz, 06251/65929, oder Brigitte Zipp, 06251/9707653, Kontakt aufnehmen, um einen Termin für die Abgabe zu vereinbaren. Spenden werden nur persönlich entgegengenommen. red

