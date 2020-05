Kleiderkammer öffnet am Dienstag

Bensheim.Nach sieben Wochen Corona-Pause wird die DRK-Kleiderkammer in der Rheinstraße 6 am Dienstag (12.) um 14 Uhr wieder geöffnet. Es wurden die entsprechenden Vorsichtsregeln bedacht und umgesetzt, heißt es in einer Mitteilung des DRK. Es werde darauf geachtet, dass Kunden ihre Hände desinfizieren, dass der vorgesehene Abstand zu anderen Personen und die Maskenpflicht eingehalten werden.

Das Team der Kleiderkammer nutzte die vergangenen Wochen für Ein- und Umräumarbeiten. Die Winterkleidung wurde für den nächsten Winter verpackt, dadurch gab es Platz für Übergangskleidung und die Sommerkleidung, die jetzt neu präsentiert wird. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 09.05.2020