Kleidersammlung ab Dienstag

Schwanheim.Die Kleidersammlung für die Nieder-Ramstädter Diakonie findet vom 2. bis 9. Juni in Schwanheim statt. Abgabestelle ist die Garage am Pfarrhaus, Rohrheimer Straße 27. Die Garage ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet. „Wir bitten höflich, die Kleidersäcke ordnungsgemäß dort abzustellen“, so die evangelische Gemeinde. Kleidersäcke können bei Bedarf am Pfarrhaus abgeholt werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 28.05.2020