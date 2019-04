Kleidersammlung in Schwanheim

Schwanheim.In der Zeit vom 23. bis 27. April führt die evangelische Kirchengemeinde Schwanheim eine Kleidersammlung für die Nieder-Ramstädter Diakonie durch. In der Zeit von 9 bis 19 Uhr kann im Haus der Begegnung, Rohrheimer Str. 27, folgendes abgegeben werden: gut erhaltene, modische Kleidung, saubere, paarweise gebündelte Schuhe, gut erhaltene Heimtextilien sowie Kleinmöbel, Taschen und Spielsachen.

Die Nieder-Ramstädter Diakonie teilt mit: „Ein Teil der gesammelten Textilien wird in unserer Annahmestelle direkt sortiert und in unserem Secondhand-Shop angeboten. Der überwiegende Teil der Kleidung wird nach den Standards von FairWertung an Textilsortierbetriebe verkauft. Die erzielten Überschüsse kommen ausschließlich den satzungsgemäßen Aufgaben der Nieder-Ramstädter Diakonie und damit direkt und indirekt den von uns betreuten Personen zugute.

Wir schaffen und sichern durch ihren Beitrag Arbeitsplätze für Menschen mit und ohne Behinderung in der Kleiderannahme, der Sortierung, der Verwertung sowie in der Putzlappenfertigung der Mühtal-Werkstätten.“ red

