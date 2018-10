Kleiderstübchen am neuen Standort in der Rheinstraße

Bensheim.Das Kleiderstübchen des Vereins „Pro Vita – für das Leben“ hat eine neue Heimat gefunden. Neue Adresse ist die Rheinstraße 6 a, im Gebäude des neu errichteten DRK-Stützpunkts, in direkter Nähe zur Bensheimer Tafel – ein idealer Standort für alle Beteiligten.

Hilfesuchende sowie Spender profitieren von der optimalen Lage. Keine Parkplatznot mehr für Spender, die oft mit vielen Taschen voller Kinderartikel kommen. Für die Kunden des Kleiderstübchens bedeutet es, dass sie die Vorteile des sozialen Stützpunkts mit Tafel, DRK-Kleiderkammer und nun auch dem Kleiderstübchen an einem Platz in Anspruch nehmen können.

Ein Blick in die Geschichte: Das Kleiderstübchen von Pro Vita öffnete am 6. April 2010 erstmals seine Türen und damit begann eine Erfolgsgeschichte, die einerseits Respekt vor dem enormen ehrenamtlichen Engagement der Verantwortlichen abverlangt, andererseits die bestehenden Notsituationen, in denen sich viele Familien und Alleinerziehende befinden, verdeutlicht.

Etwa 50 Familien kommen pro Monat in das Kleiderstübchen. Dabei wechseln monatlich bis zu 1800 Teile den Besitzer. Innerhalb eines Jahres werden somit über 20 000 Teile ausgegeben. Das ist eine Zahl, die man sich bei der Eröffnung des Kleiderstübchens vor acht Jahren nicht hätte vorstellen können – und die Tendenz ist durchaus steigend.

Ausgegeben wird Kinderkleidung in den Größen von 50 bis 164. Das Angebot umfasst außerdem Bettchen mit Zubehör, Kinderwagen, Autositze, Toilettensitze, Puzzle und Spiele. Für den reibungslosen Ablauf sorgen acht ehrenamtlich tätige Frauen. Dabei leistet das Kleiderstübchen-Team circa 140 Stunden im Monat an ehrenamtlicher Arbeit bei den Ausgaben und um die durchschnittlich 30 Spenden vorzusortieren und nach den Kleiderausgaben wieder aufzuräumen. Doch diese Arbeit lohnt sich, dankbare Familien sind der Lohn des Engagements.

Insofern freut sich das Team auf weitere Spenden. „Ohne Spenden können wir nicht helfen. Deshalb die Adresse des Kleiderstübchens speichern und auch an Interessierte weitergeben, damit Bedürftige weiterhin unterstützt werden können“, heißt es in der Pressemitteilung.

Wer Kinderkleider oder Dinge des Bedarfs zur Betreuung von Kindern zur Verfügung stellen möchte, sollte einen Termin für die Abgabe vereinbaren. Dies kann telefonisch mit Marianne Würz (Tel. 06251/65929) oder Brigitte Zipp (Tel. 06251/9707653) oder per E-Mail geschehen: kleiderstuebchen@pro-vita-bensheim.de.

Die Stadt unterstützt das soziale Zentrum durch die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Ab Dezember 2018 werden zusätzliche Haltestellen der Buslinie 673 in Moselstraße und Fabrikstraße eingerichtet. Die Haltestellen werden im halbstündigen Rhythmus angefahren. Der Bus fährt zwischen Montag und Freitag ab 6.03 bis 20 Uhr. red

