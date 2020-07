Kleiderstübchen geöffnet

BENSHEIM.Das Kleiderstübchen von Pro Vita in der Rheinstraße 6 in Bensheim hat wieder geöffnet. Angenommen und ausgegeben werden ausschließlich Kindersachen, heißt es in der Pressemitteilung.

Besonders benötigt wird derzeit Kinderbekleidung in den Größen 50-80 und 110-116. Aufgrund der Corona-Pandemie haben sich allerdings die Arbeitsweise des Kleiderstübchens und damit auch die Abläufe für die Kunden und Spender geändert.

Nur mit Termin

Zur Ausgabe und Annahme der Kleider werden von den Mitarbeitern individuelle Termine vergeben. Die Abstimmung der Termine erfolgt telefonisch unter 06251/65929 bzw. 06251/9707653 oder per E-Mail an kleiderstuebchen@pro-vita-bensheim.de. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 08.07.2020