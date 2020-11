Klein bietet digitale Sprechstunde an

Bensheim.Bürgermeisterkandidatin Christine Klein wird wegen der Infektionsschutzmaßnahmen vor der Stichwahl keinerlei Wahlstände mehr durchführen. Seit Montag sind die neuen Corona-Regeln in Kraft, die den Bürgern noch strengere Maßnahmen zum Schutz vor Covid-19 auferlegen. Christine Klein sieht sich in einer Vorbildfunktion. „Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen“, so Klein.

Deshalb wird sie am Samstag (7.) von 15 bis 17 Uhr für interessierte Bürger Fragen in einer „digitalen Sprechstunde“ über Zoom beantworten. Detaillierte Informationen gibt es dazu im Internet unter www.ChristineKleinBensheim.de

Klein ist auch telefonisch oder über die WhatsApp-Nummer 0163/ 9151832 zu erreichen. Wie bisher ist die Bürgermeisterkandidatin mit ihrem Fahrrad und zu Fuß unterwegs und für Einzelgespräche jederzeit ansprechbar, heißt es abschließend in einer Pressemitteilung. red

