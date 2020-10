Klein lädt zu Spaziergang ein

Bensheim.Bürgermeisterkandidatin Christine Klein lädt für Samstag (17.) alle interessierten Bürger zu einem Spaziergang im Ortsbezirk Mitte ein. Treffpunkt ist um 15 Uhr der Meerbachsportplatz an der Körnerstraße. Christine Klein informiert während des Spaziergangs über ihre Ziele und Vorstellungen für die Innenstadt und den Marktplatz.

Mit dem Ortsvorsteher

Ortsvorsteher Marco Weißmüller und Mitglieder des Ortsbeirats berichten bei dem etwa 90-minütigen Spaziergang aus dem Ortsbeirat und erläutern wichtige Eckpunkte.

Der Spaziergang führt vom Meerbachsportplatz aus über den Bahnhof in die Fußgängerzone. Der Spielplatz an der Lauter und der Marktplatz sind dabei Haltepunkte. Auch die Verkehrssituation und Tempo 30 in Wohngebieten werden thematisiert. Beim Abschluss des Spaziergangs in der Weinschänke Hillenbrand freut sich Christine Klein auf einen regen Austausch in gemütlicher Runde. „Sie nimmt Anregungen, Vorstellungen und Wünsche der Bürger in ihre weiteren Überlegungen auf“, heißt es in der Ankündigung.

Am Samstagvormittag ist die unabhängige Bürgermeisterkandidatin Christine Klein zusammen mit Unterstützern wieder in der Innenstadt am Wahlstand anzutreffen. Ab 10 Uhr lädt sie in der unteren Fußgänger in Höhe der Schneiderei auf ihre roten Sessel zum Gespräch ein. Auch hier informiert sie über ihre Ziele als Bürgermeisterin für Bensheim in den kommenden sechs Jahren. red

