Kleine Entdecker waren vielen Abenteuern auf der Spur

Natürlich entdeckten die Teilnehmer auch die Schönheit einer Zeltgemeinschaft und lernten viele neue Kinder kennen. Gefördert wurde das Kennenlernen, durch das Ausfüllen eines persönlichen Steckbriefes. Diese wurden ausgestellt und luden immer wieder zum Betrachten ein. An einem geistlichen Tag wurde die Einmaligkeit der Teilnehmer in den Mittelpunkt gestellt. Nach einem kleinen Theaterstück, orientiert am gleichnamigen Bilderbuch „Irgendwie Anders“, stellten die Kinder mit ihren Leitern fest, dass jeder Mensch von Gott ganz einmalig erschaffen wurde. „Diese Vielfalt gilt es als Bereicherung zu erfahren und in die Gemeinschaft der KjG einzubringen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Nach dieser Erkenntnis haben die Zeltgruppen vorgespielt, was ihr Zelt, was die KjG St. Michael so einmalig macht. Hilfsbereitschaft und Rücksichtnahme, Toleranz und Respekt wurden in kleinen Szenen thematisiert. Nachtwanderung und Geländespiel, Lagerfeuer und Gitarrenspiel rundeten die Tage ab und machten sie unvergesslich für alle Teilnehmer. So haben die Kinder am Ende nicht nur die Welt und ihre Zeltkameraden kennengelernt, sie sind auch Gott und sich selbst immer mehr auf die Spur gekommen.

Am Ende galt der Dank aller Kinder der großen Schar an Zeltleitern und Köchen, ohne die das große Entdecker-Abenteuer nicht möglich gewesen wäre. Alle kleinen und großen Entdecker sind schon voller Vorfreude auf das Nachtreffen mit vielen Bildern und Videos am Freitag, 7. September, um 18 Uhr im Pfarrgarten von Sankt Michael in Bensheim. red

