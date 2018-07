Kleine Freizeit-Kapitäne in ihrem Element

Anzeige

Auerbach.Dass das Bachgassenfest neben dem Wandel auch Identifikation in sich birgt, hatte Bürgermeister Rolf Richter schon zur Eröffnung des Traditionsfestes am Freitagabend festgestellt und dabei insbesondere die Bachregatta im Blick gehabt. Denn viele der Eltern, die am Samstag mit ihren Kindern in die Bachgasse kamen, haben vermutlich selbst schon als Kinder ihre Holzschiffchen auf die Reise geschickt.

Fast alle der von der Behindertenwerkstatt geschreinerten Wasserfahrzeuge hatten am Samstag ihren Kapitän gefunden. Insgesamt wurden 150 Schiffchen verkauft und bis zum Start der Regatta an den bereitgestellten Basteltischen mit der eigenen individuellen Note ausgestattet. Auf dem Vorplatz am Gemeindezentrum herrschte rege Aktivität – und natürlich hatte bei hochsommerlichen Temperaturen vor allem das Wasser unwiderstehliche Anziehungskraft. Obwohl in „der Bach“ allerhöchstens ein Holzschiffchen mal in „Seenot“ geraten könnte, waren – wie das in Deutschland nun mal so ist – auch zwei DLRG-Helfer in der Bachgasse präsent.

Dabei sein ist alles

Die Idee, mit dem Bachgassenfest eine Bachregatta zu verbinden, hatte anfangs ganz pragmatische Gründe. Gerade in der Sommerzeit, wenn Badesee, Schwimmbad und Ferien Auswirkungen auf eine Veranstaltung haben, muss es Gründe geben, damit die Festmeile auch tagsüber besucht wird. Eine Veranstaltung für Kinder war die gute Idee, denn dann kommen automatisch auch die Eltern mit. Das hat sich seit Beginn des Bachgassenfests bewährt und funktionierte auch am Samstag trotz großer Hitze.