Kleine Schule, großes Angebot

Anzeige

Doch ging diese danach so weit zurück, dass mehrmals in den vergangenen Jahrzehnten eine Schließung der kleinen Grundschule drohte. Das wurde letztlich stets verhindert. Vielmehr ist das Schulgebäude durch Anbauten vergrößert worden, zuletzt vor acht Jahren durch den Betreuungsraum. Und aktuell stößt man wieder an räumliche Grenzen, weil eine zweite Gruppe für das Nachmittagsangebot eröffnet wird.

Zum Jubiläum überbrachte Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz die Glückwünsche des Landkreises. Die Vertreterin des Schulträgers bekannte sich zum Bestand der örtlichen Grundschulen: „Auch eine kleine Schule kann viel bewegen. Die Märkerwaldschule bietet ein umfassendes Lern- und Erlebnisangebot, vom Klimafrühstück über Lernen in der Natur bis hin zur Medienkompetenz.“

Heimatverbunden und weltoffen

Bensheims Bürgermeister Rolf Richter hob ebenfalls die Stärken der kleinen Bildungsinstitutionen hervor, in denen die Schulgemeinde zusammen rücke und besonders aktiv sei. Die Nachbarschaft zum Kindergarten machte er als Vorteil der Schule in Gronau deutlich, die sich „heimatverbunden, weltoffen und innovativ“ präsentiere.

In verschiedenen Ausstellungen zeigten die Klassen, was sie mit ihren Lehrerinnen in der Projektwoche unter dem Motto „Eine Welt – Wir sind bunt“ erarbeitet hatten. „Mit Freude und Fleiß waren die Schüler mit den Themen beschäftigt, dazu zählten Spiele und Kunst aus aller Welt“, berichtete Hirschberg. Eine Gruppe befasste sich mit der Fußball-WM. Zudem wurden die tänzerischen und musikalischen Darbietungen einstudiert.

Beim Schulfest führten die Schüler unter anderem einen Indianertanz auf und sorgten in Fußballtrikots zum aktuellen Hit „Zusammen“ für Stimmung. Als Mülltüten-Orchester zeigten sie eine besondere Interpretation von Mozart-Musik.

Im Laufe der Jahre hat sich viel an der Schule verändert, wie Ortsvorsteher Stefan Hebenstreit feststellte, der gleichzeitig als ehemaliger Schüler sprach. Er erinnerte sich, dass einst zwei Klassen gemeinsam in einem Raum unterrichtet wurden. Der Vorteil gegenüber anderen Stadtteilen: „Die Gronauer können in ihrem Ort zur Schule gehen.“

Den Blick zurück richtete auch Eberhart Wirths, der 22 Jahre Rektor war und zum Fest in seine ehemalige Schule kam. In seiner Zeit wurde mit Projekten wie der Patenschaft für den Meerbach begonnen, die bis heute fortgeführt werden. Auch gewann die Märkerwaldschule damals einen Umweltpreis. Inzwischen ist sie als Umweltschule ausgezeichnet.

Tobias Heinz berichtete als Vorsitzender des Fördervereins über die Entwicklung des Betreuungsangebots. Im kommenden Schuljahr werden 50 Kinder an einem oder mehreren Tagen nachmittags in der Schule sein. Für alle Kinder steht ein Platz in der Betreuung zur Verfügung – ganz im Sinne des Schulmottos „Fit für die Zukunft“. Verabschiedet wurde im Rahmen des Schulfestes die langjährige Elternbeirätin Christina Weyrauch.

Beim Schulfest konnte auch gebastelt, gespielt und gemalt werden. Die Gäste waren eingeladen, das „Märkerwald-Spiel“ auszuprobieren. Während der Projekttage war das Brettspiel entstanden, das auf eine informative und unterhaltsame Runde durch die Schule führt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 20.06.2018