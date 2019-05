Kleine süße Kunstwerke zum Anbeißen

Bensheim.Zum zweiten Mal hat die Bensheimerin Verena Kuhlmann-Grimm mit Erfolg an Deutschlands größter internationaler Tortenmesse „Cake & Bake“ teilgenommen, die Anfang Mai in Essen stattfand. 600 Teilnehmer waren in diesem Jahr mit ihren Showstücken mit von der Partie. Sie kamen nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus China, Russland, Polen, Ukraine, England oder Frankreich. Es gab 19 Kategorien mit jeweils bis zu 60 Teilnehmern.

Die Herausforderung bei solch einem Wettbewerb sei nicht allein die Gestaltung des Showstücks, berichtet Verena Kuhlmann-Grimm. Der Transport nach Essen war ein zusätzlicher Drahtseilakt. „Ich selbst hatte an zwei meiner Showstücke einen Transportschaden, der aber gekennzeichnet wird und die Jury es somit erkennen kann.“

Auf der Messe ging es nicht nur um den Wettbewerb an sich. Unter anderem gab es viele Demonstrationen und Kurse, die von namhaften Tortenkünstlern durchgeführt wurden. Promis wie die Juroren der TV-Show „Das große Backen“ – Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs – sowie manche Teilnehmer wie Nico Stenger waren ebenso vor Ort und standen für Fotos und Fragen zu Verfügung gestanden.

Alles muss essbar sein

Die Bensheimerin beteiligte sich mit drei Showstücken in drei Kategorien am Tortenwettbewerb. Grundsätzlich gilt: Alle sichtbaren Teile der süßen Kunstwerke müssen essbar sein – gearbeitet wird unter anderem mit Fondants und Lebensmittelfarben. Die Bensheimerin gestaltete erstmals eine Festtorte mit Royal Icing – die Königsklasse des Tortendekorierens.

„Ich habe mich da ganz blauäugig einfach mal drangewagt“, so Verena Kuhlmann-Grimm. Sie war damit fast allein auf weiter Flur – es waren in dieser Kategorie lediglich drei Teilnehmer am Start. Für die Bensheimerin als „Neuling in dieser Art des Tortendekorierens“ gab es die Auszeichnung „Lobende Anerkennung“.

„Bei diesem Werk habe ich sehr heimatverbunden gearbeitet“, erzählt sie. Unter anderem schmücken das Showstück Figuren der Fraa vun Bensem, des Hospitalbrunnens, des Marktplatzbrunnens und die beiden Heiligen der Mittelbrücke – allesamt aus Zuckermasse geformt.

Für eine zweite Kategorie gestaltete Kuhlmann-Grimm ein kleines dekoratives Element zu einem freien Thema. Sie wählte einen Marmortisch mit einem Herrengedeck und einer Lampe. Bei dem Herrengedeck ist nicht nur ein kleiner Becher Eierlikör zu sehen, sondern auch eine Zigarre, die für die Tabak- und Zigarren-Produktion von Lorsch stehen soll. Dazu gehört ein Aschenbecher, der das Motiv der Winzerfest-Plakette aus dem Jahr 1937 zeigt.

Kupferstich als Vorbild

In einer weiteren Kategorie sollte ein „Bild/Gemälde“ mit essbarem Rahmen geschaffen werden. Verena Kuhlmann-Grimm nahm sich einen Kupferstich aus dem 17. Jahrhundert zur Vorlage: „Der stolze Edelmann und der Tod“, ein allegorisches Vexierbild auf die Vergänglichkeit, das in Nürnberg im Germanischen Museum ausgestellt wird. „Der Clou an diesem Bild ist, dass es zwei Bilder gleichzeitig vereint“, erklärt die Tortenkünstlerin. Es kann auch auf den Kopf gestellt werden – dann ist ein Totenkopf zu erkennen.

Wichtig: immer sauber arbeiten

Die Bensheimerin hat im Vorfeld das Museum zwecks Urheberrechts kontaktiert und eine schriftliche Bestätigung erhalten, dass sie den Kupferstich nachempfinden darf. Ein Bild nachzumalen, sei für jemanden mit ein bisschen Talent nicht sonderlich schwer. „Aber auf einer Fondantdecke zu malen, mit essbaren Farben, ist noch mal was ganz anderes“, betont Kuhlmann-Grimm. Dazu musste das Gemälde danach noch mit essbarem Klarlack lackiert werden.

Und bei dem Rahmen verhält es sich nicht anders. Er besteht aus Blütenpaste, die Ornamente sind mit Royal Icing aufgespritzt, dann wurde er separat Gold lackiert und ebenso mit Klarlack versiegelt. Bei einem Tortenwettbewerb wird großer Wert auf Techniken und sauberes Arbeiten gelegt, erklärt die Bensheimerin. „Jede Nase, die sich beim Lackieren bildet, gibt Punktabzug. Jede Unebenheit oder Fingerabdrücke geben Punktabzug.“

Es gilt, bei jedem Showstück sauber und ordentlich zu arbeiten. Nur so könne man die höchste Ehrung erlangen: „Best of Show“, was mit einem 100-Euro-Scheck und Sachpreisen belohnt wird. Für Verena Kuhlmann-Grimm gab es zweimal Bronze – sowohl für das Herrengedeck als auch für den essbaren „Kupferstich“. Ein schöner Erfolg für die backbegeisterte Bensheimerin. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 23.05.2019