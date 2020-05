Bensheim.Den Tierschutzverein Bensheim erreichen täglich zahlreiche Anrufe. Oft genug geht es dabei um Leben und Tod. Die Mitarbeiterinnen bekommen zahlreiche Fragen zu hören: „Am Straßenrand liegt ein verletzter Marder, was kann man da machen?“ „Kann ich meine Katze in Corona-Zeiten nochrauslassen?“ „Hier läuft ein unkastrierter Kater herum, der ist aggressiv und fügt anderen Katzen brutale Bisswunden zu. Bitte helft uns!“ „Mein Hund hat so schlechte Zähne, dass er nicht mehr fressen kann. Mir fehlt das Geld für den Tierarzt, was soll ich tun?“

Die Mitarbeiterinnen des Tierschutzvereins helfen zu jeder Zeit und unentgeltlich. Meistens muss es schnell gehen, so kann man ein verletztes Tier am Straßenrand nicht einfach liegen lassen, es muss, wenn es nicht mehr zu retten ist, zumindest vom Tierarzt erlöst werden. Selbst das Einfangen kann eine heikle Sache sein.

Um die Tiere zu bergen, ist es besser, auf genügend Erfahrung der Mitarbeiterinnen des Vereins zu vertrauen. Schließlich können die verletzten Tiere in ihrer schrecklichen Lage ängstlich oder aggressiv werden und beißen. Diese Bisse können eitern und zu schlimmen Folgen führen.

Aus allen Stadtteilen werden dem Tierschutzverein Bensheim jetzt wieder unkastrierte Kater gemeldet, die weite Strecken zurücklegen, um nach rolligen Kätzinnen zu suchen. Dabei verlieren die meisten ihr Leben, sie werden aufgrund von Unfällen, todbringenden Krankheiten oder menschlichen Übergriffen dahingerafft, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins. Dabei könnte die in Vollnarkose durchgeführte Kastration – ein kleiner Eingriff mit großer Wirkung – dazu beitragen, dass der Kater mit etwas Glück 40 mal so lange leben kann, wenn er möglichst vor der Geschlechtsreife unfruchtbar gemacht wird. Der Tierschutzverein Bensheim bietet hierfür jegliche Hilfe an.

„Jetzt wird es Zeit, die nachgewachsenen Katzen vom letzten Jahr kastrieren zu lassen, damit es endlich einmal weniger Katzen gibt. Kleine Kätzchen fallen nicht vom Himmel und der Storch bringt sie auch nicht“, schreibt der Verein weiter. Dass viel zu viele von ihnen auf die Welt kommen, daran ist die „unterlassene Hilfeleistung“ der Menschen schuld. Es sei deren Pflicht, den Tieren in ihrer Not zu helfen.

Der Tierschutzverein Bensheim sieht seit Jahrzehnten kaum noch Möglichkeiten, ein akzeptables Zuhause für Katzen zu finden, nicht mal für kleine. Oft haben die Tierbesitzer kein Auto, keine Transportbox, kein Geld oder auch keinen Mut, die richtigen Schritte zu gehen, um ihrem Tier zu helfen. Dabei hilft der Verein in guten wie auch in schlechten Zeiten. red

