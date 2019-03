Kleingärten sind keine Partyzone

Auerbach.Bei der Jahreshauptversammlung des Kleingartenvereins Bensheim-Auerbach folgte nach der Begrüßung durch den Vorstand aus aktuellem Anlass ein Vortrag des Vorsitzenden des Kreisverbandes Starkenburg Michael Eisenhauer.

Die Pächter wurden über die Vorteile des Bundeskleingarten-Gesetzes informiert (unter anderem zum Kündigungsschutz), aber auch über die Pflichten, die sich aus der Pacht eines Kleingartens und dem Vereinsleben ergeben.

Dies ist nicht für jeden ersichtlich, so dass immer wieder Klärungsgespräche nötig sind, wenn aus dem Kleingarten eine Grünfläche mit Partyzone wird. Eisenhauer appellierte an die Gartenfreunde, dass der Kleingarten zum Gemüseanbau und zur Erholung dienen soll. Anschließend wurde die Tagesordnung verlesen und die Beschlussfähigkeit festgestellt. In einer Schweigeminute gedachten die Vereinsmitglieder der verstorbenen Gartenfreunde. Der Vorstand berichtete über die regelmäßigen Gartenfeste.

In einer Mitgliederbefragung hatten die Gartenpächter ihre Wünsche zur zukünftigen Gestaltung des Vereinslebens einbringen können. Der Pflanzen-Flohmarkt im Frühjahr wurde gut angenommen und ist in diesem Jahr am 5. Mai geplant. Der Vereinsausflug findet am 22. Juni statt. Als Ziel wurde die Bundesgartenschau in Heilbronn gewählt.

Das Sommerfest erfreut sich großer Beliebtheit und wird von ehrenamtlichen Helfern unterstützt. In diesem Zusammenhang betonte der Vorstand, wie wichtig die ehrenamtliche Hilfe ist. Der Vorstand hofft auch in diesem Jahr auf eine gute Beteiligung. Ansonsten könnten solche Feste nicht stattfinden. Die Tagesordnung wurde zügig abgearbeitet. Vereinsrechner Dirk Junghans informierte über den Kassenbericht und die finanzielle Lage des Vereins. Kassenprüfer Jochen Vogel stellte eine korrekte Buchführung fest.

Die Gartenobmänner Peter Göbel und Salvatore Benincasa für die beiden Anlagen Schlossblick und Holderheck berichteten über die geleisteten Arbeitsstunden. Fragen der Vereinsmitglieder an den Vorstand konnten für alle zufriedenstellend beantwortet werden. Außerdem wurde der Vorstand entlastet.

Der bisherige Vorstand wurde in seinen Ämtern bestätigt: Stefan Beckmann als 1. Vorsitzender, Hilda Flor als 2. Vorsitzende, Dirk Junghans als Rechner, Gerd Schmidt als Schriftführer. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 30.03.2019