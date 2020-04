Kleingärtner trauern um Günter Deichfuß

Bensheim.Günter Deichfuß ist nach langer schwerer Krankheit im Alter von 83 Jahren im März verstorben. Der Verstorbene war 29 Jahre lang – von 1968 bis 1997 – erster Vorsitzender des Kleingärtnerverein Bensheim. Danach wurde er zum Ehrenvorsitzenden des Vereins ernannt.

Viele Jahre fungierter Deichfuß auch als zweiter Vorsitzender beim Kreisverband Starkenburg in Darmstadt, wo er nach seiner aktiven Vorstandstätigkeit ebenfalls zum Ehrenvorsitzender ernannt wurde, schreibt der Bensheimer Verein in einem Nachruf.

Landesehrenbrief verliehen

Im Jahr 2002 bekam Günter Deichfuß den Ehrenbrief des Landes Hessen für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement verliehen.

„Bei seinem Heimatverein hat er in seiner Amtszeit vieles mit Herzblut auf den Weg gebracht“, heißt es in der Würdigung des Kleingärtnervereins. Als der Verstorbene 1968 den Vorsitz übernahm, standen viele Arbeiten in der Anlage in Bensheim an, die er unter Mithilfe des Vorstandes und der Vereinsmitglieder in Gemeinschaftsarbeit zu bewältigen hatte.

Es mussten neue Zäune im Innen- und Außenbereich errichtet werden, auch die Wege waren in einem schlechten Zustand. Dann wurde die Vereinsgaststätte in Angriff genommen, wofür Günter Deichfuß so manchen finanziellen Zuschuss beschaffte. 1976 wurde die Gaststätte eröffnet, dort war er im ersten Jahr selbst als Wirt in seiner Freizeit tätig.

Tiefbrunnen gebaut

Als nächstes Projekt stand die von den Kleingärtnern sehnlichst erwartete Wasserversorgung auf dem Programm. Durch den Bau eines Tiefbrunnens wurde im Jahr 1985 das erste Wasser entnommen. Günter Deichfuß war Initiator der Vereinsfeste, Fußball-Hobbymannschaft, Vereinsausflüge und Fastnachts-Veranstaltungen.

Bei der Erstellung einer Jubiläumsausgabe aus Anlass des 80-jährigen Bestehens des Vereins zeichnete sich Deichfuß maßgeblich bei der Beschaffung von Bildmaterial und Anekdoten der vergangenen Jahrzehnte aus.

Das Herz des Ehrenvorsitzenden hing auch sehr an seinem eigenen Garten, den er vorbildlich bepflanzte und pflegte. Schweren Herzen musste er aus gesundheitlichen Gründen seinen geliebten Garten im Jahr 2018 aufgeben, was ihm sehr schwer gefallen ist, schreibt der Verein.

Günter Deichfuß war auch ein großer Fan vom 1. FC Kaiserslautern. Seine Leidenschaft gehörte dem Billard und seiner Briefmarkensammlung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 27.04.2020