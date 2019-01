Klettern für Kinder und Eltern

Bensheim.Am Montag, 11. Februar, bietet das Familienzentrum Bensheim von 16 bis 18.30 Uhr wieder ein Eltern-Kind-Klettern an. Das vertikale Erlebnis der besonderen Art findet in der Kletterhalle Bensheim statt.

Unter fachkundiger Anleitung, mit Seil gesichert, machen die Teilnehmer erste Schritte an der Kletterwand und können so den Klettersport entdecken. In zweieinhalb Stunden werden Kinder und Begleitpersonen die bis zu 13 Meter hohen Wände erklettern, die Abenteuerecke erkunden und von einem hohen Baum springen.

Klettern ist für jedermann geeignet, es sind keine Vorkenntnisse nötig, informiert das Familienzentrum. Mitzubringen sind Sportkleidung und Sportschuhe. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 29.01.2019