Klezmer mit Irith Gabriely

Irith Gabriely © Sankt Georg

Bensheim.Kurzfristig ist es gelungen, die bekannte Klezmer-Klarinettistin Irith Gabriely aus Darmstadt für ein Konzert mit Orgel in der katholischen Kirche Sankt Georg zu gewinnen. Sie tritt am Sonntag (28.) um 19 Uhr in der Stadtkirche auf.

Als 1. Klarinettistin am Staatstheater Darmstadt gründete sie das Klezmerensemble „Colalaila“ und feierte europaweit große Erfolge. Begleitet wird sie von Jorin Sandau, der in Bensheim seit seiner Zeit als Gregor Knops Kirchenmusikassistent kein Unbekannter ist. Er wirkt seit 2011 als Regionalkantor in Darmstadt, pflegt ein anspruchsvolles Chorprogramm und ist deutschlandweit als Konzertorganist tätig. Irith Gabriely und Jorin Sandau werden klassische Werke spielen wie die Sonate in g-Moll von Johann Sebastian Bach und das Adagio aus Mozarts Klarinettenkonzert, aber auch Improvisatorisches von Barbara Heller und André Hajdu sowie Klezmermusik.

Die Besucherzahl ist auf 85 begrenzt, die Anmeldung im Pfarrbüro Sankt Georg, Telefon 06251/175160, wird empfohlen. Eintrittsprogramme kann man an der Abendkasse kaufen. red

