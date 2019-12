Klima-Projekt nimmt weiter Fahrt auf

Bensheim.Das Klimaprojekt, das von der Klasse Eb der Geschwister-Scholl-Schule unter Mitwirkung von Landrat Christian Engelhardt und ihrem Politiklehrer Frank Maus initiiert wurde, nimmt weiter Fahrt auf. Neben dem Vorhaben, eine PV-Anlage zur Produktion grünen Stroms auf dem Dach der Schulsporthalle zu installieren, erarbeiten sich verschiedene Arbeitsgruppen relevante Sachverhalte in speziellen Themenbereichen – wie etwa die Gruppe Öffentlichkeitsarbeit.

Gruppenmitglied Barirah Ahmad gibt sich selbstbewusst: „Wir haben bereits viel geschafft. So konnten wir nicht nur Landrat Christian Engelhardt unser Projekt vorstellen. Unsere Gruppe Öffentlichkeitsarbeit hatte zuvor auch unsere Schulleitung vom tiefen Sinn dieses Projekts überzeugt. Unsere Schulleiterin Angela Lüdtke und unser Konrektor Thomas Stricker unterstützen uns seitdem bei unseren Arbeitsschritten.“

Die Gruppe will die Bevölkerung über das Projekt auf dem Laufenden halten. „Die Öffentlichkeitsarbeit liegt uns sehr am Herzen“, so Melissa Lenz. So habe man das „GSS-Climate-Project – Wir machen grünen Strom“ bereits bei einer Lehrerfortbildung in der Liebfrauenschule und bei einem Seminar des Studienseminars Heppenheim vorgestellt. Die dort anwesenden Lehrkräfte und Multiplikatoren hätten nicht schlecht gestaunt, was Schüler auf die Beine stellen können, wenn man ihnen Spielräume hierfür eröffnet.

Um für einen Wiedererkennungseffekt zu sorgen, hatte sich die Gruppe zum Ziel gesetzt ein Logo zu entwerfen, erklärt Hawk Minich, ein weiterer Schüler der Öffentlichkeitsgruppe. Hierbei wollten die Jugendlichen nicht auf den Markenkern ihrer Scholl-Schule – die weiße Rose – verzichten. Daher habe man dieses Logo auch auf den ersten Plakaten, mit dem die Gruppe ihre Mitschüler auf die projektbezogenen Info-Seiten in Social-Media wie Instagram und Twitter aufmerksam machen will, verbreitet.

Minich ergänzt: „Man muss schon mit Rückgrat auftreten, damit die Menschen auf uns aufmerksam werden, unsere Arbeit wiedererkennen und uns vielleicht sogar unterstützen. Verstecken brauchen wir uns jedenfalls nicht.“

Außerdem erstelle die Gruppe noch Flyer, die bald gedruckt und verteilt werden sollen, betont Hayam Tanriverdi. „Dann steht nämlich unser wichtigster Schritt bevor: Die Information der Menschen, die sich finanziell beim Projekt beteiligen wollen, um mit einem waschechten Umweltschutz-Konzept auch noch Rendite zu erwirtschaften.“

In Planung sei daher auch ein Informationsabend, bei dem Bensheimer Bürger und eventuell auch interessierte Sponsoren eingeladen werden. Diesen werde dann das Projekt vorgestellt und das Angebot unterbreitet, Teilhaber am Projekt und den Photovoltaikanlagen zu werden. „Übereinstimmend sagen wir Schülerinnen und Schüler: Wir wollen den Menschen zeigen, was wir schon alles geschafft haben, und dass wir mehr können, als man uns zutraut.“ red

