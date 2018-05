Anzeige

Bensheim.Einen außergewöhnlichen Schultag gab es am Mittwoch an der Kirchbergschule in Bensheim.

Statt Unterricht gab es ein gemeinsames Klima-Frühstück auf dem Schulhof. An zwei großen reich gedeckten Frühstücksbüfetts mit leckeren und gesunden Speisen konnten sich die Kinder der Schule bedienen und in kleinen Gruppen auf dem Schulhof genießen. tz/Bild: Lotz