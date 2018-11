Klinik-Mitarbeiter – und nicht Ehemann

Bensheim.In unserer Berichterstattung am gestrigen Donnerstag über die Verleihung des „ohnekippe“-Präventionspreises an Sigrid Nordhaus am AKG („Unermüdlich im Einsatz gegen das Rauchen“) ist uns bedauerlicherweise ein Fehler unterlaufen. Michael Ehmann ist nicht, wie im Bildtext zu lesen war, der Ehemann von Sigrid Nordhaus.

Ehmann ist als Pädagogischer Leiter und Koordinator der Abteilung Raucherprävention an der Heidelberger Thoraxklinik tätig und überreichte Sigrid Nordhaus – wie auch im Text zu lesen war – bei der Preisverleihung in Bensheim einen Scheck über 1000 Euro.

Nordhaus hat im Jahr 2005 den Kontakt zwischen AKG und der Heidelberger Klinik hergestellt. Für ihr persönliches Engagement über viele Jahre hinweg wurde sie jetzt mit dem „ohnekippe“-Präventionspreis ausgezeichnet.

Wir bitten um Entschuldigung für oben genannten Fehler. red/Bild: Lotz

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 09.11.2018