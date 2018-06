Anzeige

Original eingerichtete Küche

Am Nachmittag folgte eine Besichtigung mit Führung durch die Räumlichkeiten des Abtbaues mit den Empfangsräumen, Unterkünften und der Bibliothek. Besonderes Interesse fanden die noch weitgehend original eingerichtete Küche und die Sommer- und Winterrefektorien der Mönche. Im Anschluss war noch eine ausgedehnte Stadtführung angesagt. Besondere Punkte neben dem barockisierten Rathaus waren das romanische Haus, ein noch gut erhaltenes romanisches Steinhaus, das auch schon bei den Staufern als Versammlungsort diente. Die Einard-Basilika sowie der weitläufige Klostergarten mit einer Allegorie Einhards und der Skulptur Adam und Eva waren weitere Höhepunkte. Der einzigartige Apotheker-garten, in dem die jeweils helfenden Heikräuter nach Krankheitsbildern angepflanzt sind, aber war der krönende Abschluss des Tages. Die einhellige Meinung: Ein Besuch in Seligenstadt ist ein Gewinn. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 15.06.2018