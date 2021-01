Klosterbau, Zerstörung, Wiederaufbau

Das Franziskanerkloster in Bensheim wurde nach der Zer-störung im Zweiten Weltkrieg neu aufgebaut. © Funck

Die Geschichte des Franziskaner-Klosters in Bensheim beginnt vor fast 400 Jahren, als Anself Kasimir von Wambolt, Kurfürst von Mainz, die Kapuziner 1628 an der Bergstraße berief. Mit Datum vom 25. Februar 1630 erlaubte er den Bau eines Klosters in Bensheim, wozu es aber nicht kam, denn bereits 1631 wurden die Kapuziner durch die Schweden vertrieben und fanden eine Bleibe in Heppenheim.

1649 kehrten sie nach Bensheim zurück, erwarben 1651 das Grundstück, auf dem sie am 1. April 1653 den Grundstein zum Bau der Klosterkirche legten. Der Klosterbau wurde 1655 vollendet, die Kirche im September 1662 von Bischof Petrus von Wallenberg geweiht.

Im Zuge der Säkularisation wurde das Kloster im Zentrum der Stadt 1802 aufgehoben und fiel an das Großherzogtum Hessen-Darmstadt. Von 1821 bis 1911 diente die Anlage als katholisches Lehrerseminar für Hessen-Darmstadt und wurde in dieser Zeit erheblich umgebaut und erweitert. Im Jahr 1919 kaufte der Kapuzinerorden sein inzwischen im Besitz der Stadt befindliches Kloster zurück, um eine Kloster- und Missionsschule für den Ordensnachwuchs einzurichten. Dieser Nutzungswechsel zum Fidelis-Kolleg war erst 1926 nach einem weiteren Umbau abgeschlossen.

Unter den Nationalsozialisten wurde die Auflösung der Klosterschule betrieben. In den Kriegsjahren 1939 bis 1945 wurde das Kloster beschlagnahmt und diente als Truppendepot. Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die Klosterkirche und die angrenzenden Gebäude, wie auch die Stadtkirche und das Rathaus oberhalb des Marktplatzes, durch Fliegerbomben zerstört.

Der Wiederaufbau durch die Patres erfolgte innerhalb kurzer Zeit, so dass bereits 1947 in der neu errichteten Kirche Gottesdienste gehalten wurden. 1982 hat der Kapuzinerorden das Kloster und die Kirche aufgegeben und verlassen. Wiederbelebt wurden die Kirche und ein Teil des Klosters auf Wunsch des Bischofs von Mainz im Februar 1985 durch die Schlesischen Franziskaner.

Die polnischen Ordensbrüder gehören zur Deutschen Region der Oberschlesischen Franziskanerprovinz, die sich in Deutschland mit den Klöstern Bensheim, Berchtesgaden und Freystadt zum gemeinnützigen Verein „Franziskaner der Aufnahme Mariens in den Himmel“ zusammengeschlossen hat. Alle drei Konvente gehören zur gemeinsamen Ordensprovinz Kattowitz in Polen. Dem Bensheimer Konvent gehören Pater Jeremias Franczak (Beichtvater), Pater Manfred Gruber (Guardian des Klosters und Vorsitzender des Vereins), Bruder Michal Andrzej Golec (Ökonom des Klosters), Pater Simon Gregor Kronas (Krankenhaus-Seelsorger in Bensheim und Lampertheim), Bruder Wictor Waclaw Gwózdz (im Ruhestand) und Pater Äneas Adam Opitek (Pfarrer in Zwingenberg und Fehlheim). red